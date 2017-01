Curso de técnico certificado de fibra óptica

Consultrónica presenta este curso de técnico certificado de fibra óptica básico, desarrollado por The FOA – The Fiber Optic Association con el fin de proporcionar un programa de formación y certificación básico para todas aquellas personas que se inician en el mundo de la fibra óptica y quieren adquirir primeros conocimientos de esta nueva pero creciente tecnología y se dirige también a todas las personas que ya tienen conocimientos de la fibra óptica y quieren adquirir una certificación profesional de la prestigiosa organización The FOA.

Es una introducción completa al mundo de la fibra óptica y sirve al mismo tiempo como base y pre requisito para los cursos de especialista de The FOA.

Con una duración de tres días completos, 24 horas de curso, con horario entre las 8:30 y las 18:30 horas, y en formato presencial, el próximo 6 de marzo de 2017 en Madrid, comenzará el curso de técnico certificado de fibra óptica que transmite los fundamentos teóricos de la fibra óptica y profundiza en amplios talleres prácticos lo aprendido de tal manera que los participantes realmente adquieran las técnicas y habilidades necesarias para desenvolverse con soltura en la realización de diferentes tareas de preparación de cables, empalmes, montaje de los diferentes tipos de conectores, test y verificación con OTDR y diseño y realización de redes de comunicación de fibra óptica.

El temario del curso de técnico certificado de fibra óptica se divide en doce módulos y cubre el contenido de la guía de referencia de la fibra óptica de The FOA. Los doce módulos se presentarán con una presentación PowerPoint que hace todo el curso muy visual y gráfico y enseña vídeos que profundizan en ciertos aspectos del temario.

El precio del curso ha bajado de precio y, además, ahora puede ser subvencionado por la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo.

Secciones del curso de técnico certificado de fibra óptica

Tiene una parte práctica muy importante que supone aproximadamente un 70% del tiempo del curso. En la parte práctica se trabaja sobre cables de fibra óptica, conectores, empalmes, utilizar equipos de test y diseñar una red de fibra óptica según lo aprendido en el curso. Para empezar cada taller práctico, el profesor muestra con muchísimo detalle cómo se realizan las diferentes técnicas y métodos trabajando con fibra óptica y monitoriza constantemente el progreso y enseña cómo mejorar la técnica.

Para obtener la certificación oficial CFOT, los participantes tienen que aprobar un examen final escrito. El examen es del tipo test con el libro cerrado y consiste en 100 preguntas. La puntuación mínima es del 70% de respuestas correctas. Además hay que demostrar las habilidades y técnicas de trabajo con la fibra óptica en los talleres prácticos.

Si desea asistir al curso de técnico certificado de fibra óptica o recibir más información, rellene el SERVICIO AL LECTOR que encontrará a continuación de la noticia. Le pondremos de inmediato en contacto directo con el organizador de estos cursos internacionales.

También puede encontrar información de otros cursos técnicos y seminarios en nuestro Calendario de Eventos Tecnológicos o ver la grabación de nuestros Webminars.

